Britney Spears: Sie lernt es wohl nie...

Schon wieder Blitz-Verlobung!

„Oops she did it again“, könnte auch ihr Lebensmotto sein! Erst seit 6 Monaten sind Britney Spears und ihr neuer Freund Charlie Ebersol ein Paar, doch nun soll er ihr bereits einen Antrag gemacht und sie „Ja“ gesagt haben. Derzeit machen die beiden zusammen mit Britneys Söhnen Jayden und Sean Urlaub auf Hawaii und auf diesem Foto entdeckten Fans sofort den verräterischen Diamant-Ring! Breits zweimal war Britney verheiratet. Erst eine Blitz-Ehe mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander, danach mit Kevin Federline, dem Vater ihrer Kids. Es folgten noch einige Verlobungen, wie zum Beispiel mit ihrem Tourmanager Jason Trawick und angeblich auch mit ihrem letzten Freund David Lucado. Britney scheint wohl einfach nicht Nein sagen zu können. Aber ob diese Blitz-Verlobung sie dieses Mal wirklich glücklich macht? Man wird sehen...