Britney Spears: Sie bleibt nicht lange allein!

Erstes Date!

Britney Spears wird in Sachen Liebe wahrlich vom Pech verfolgt. Nachdem sie und Charlie Ebersol sich nach nur acht Monaten Beziehung trennten, obwohl sie angeblich sogar bereits verlobt waren, fackelte Britney nun nicht lang. Am Wochenende wurde sie beim Date in Kalifornien im Sushi Restaurant gesichtet. An ihrer Seite – Harry Morton, Besitzer der Frenchise-Katte „Pink Taco“. Dass sie dieser gerne mit prominenten Damen umgibt ist bekannt. Vor Britney war er bereits mit Lindsay Lohan liiert und hatte Affäre mit Demi Moore und Hayden Panettiere. Ob es mit Britney nun also die große Liebe wird? Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.