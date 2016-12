Britney Spears: Shitstorm wegen Tierquälerei!

Fans sind entsetzt!

Britney Spears ist mal wieder voll in die Shitstorm-Falle getreten. Mit diesem Bild wollte sie die Welt eigentlich an ihrem neuen und super glücklich Familienleben mit ihrem neuen Freund Charlie Ebersol teilhaben lassen, doch der Schuss ging nach hinten los. Viele Fans sind entsetzt, dass Britney die Gefangenschaft von Delphinen zum Entertainment unterstützt und werfen auch ihr damit Tierquälerei vor. Britney selbst hat sich bisher noch nicht weiter zu dem Thema geäußert, doch wahrscheinlich ist sie über dieses Foto nun nicht mehr so happy.