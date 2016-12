Britney Spears: Liebesbotschaft an Lover Charlie während ihres Konzerts!

Kreativ oder schon peinlich?

Britney Spears ist wieder big in Love und das soll nun auch die ganze Welt sehen. Seit über vier Monaten datet sie nun schon Charlie Ebersol und scheint es mit ihm mehr als ernst zu meinen. Bei ihrem „Piece of me“-Auftritt in Las Vegas zeigte sie ihren Fans nicht nur super heiße Kostüme, sondern auch eine eindeutige Botschaft. Auf einer ihrer Jacke prangte in großen goldenen Buchstaben „Britney liebt Charlie“. Eines muss man ihr lassen. Kreativ ist Britney auf alle Fälle.