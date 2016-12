Britney Spears: Ihr Ex-Freund Charlie Ebersol datet nun Lindsay Vonn!

Liebes-Karussell!

Britney Spears wurde erst vor wenigen Tagen beim Date mit Harry Morton, dem Geschäftsführer der „Pink Taco“-Kette, gesichtet, doch auch ihr Ex Charlie Ebersol scheint wieder verliebt zu sein. Angeblich soll er sein Herz nun an Skiläuferin Lindsay Vonn verloren haben, die zuletzt mit ihrer Beziehung zu Tiger Woods von sich Reden machte. Angeblich wurden die zwei laut „New York Post“ dabei gesehen, wie sie versuchten, nicht zusammen fotografiert zu werden. Kurz danach gingen sie allerdings sehr vertraut miteinander um. Alles Quatsch, sagt Lindsays Management und behauptet, dass sie und der Ex von Britney nur Freunde seien. Ob das stimmt? Da wird man wohl abwarten müssen.