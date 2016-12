Britney Spears: Der Liebesfluch!

Wieder eine gescheiterte Romanze!

Auf Britney Spears scheint wahrlich ein Fluch zu liegen, denn schon wieder wurde ihr das Herz gebrochen. Liebes-Aus nach nur 8 Monaten! Dabei schien es mit Charlie Ebersol doch so rund zu laufen. Zu rund vielleicht. Vor ca. zwei Monaten machten Verlobungsgerüchte die Runde und in einem Interview behauptete die Sängerin kurz zuvor noch: „Ich bin so glücklich wie noch nie zuvor. Ich befinde mich in einer sehr guten Umwelt. Ich bin gesegnet. Meine Kinder mögen ihn sehr und sie haben viel Spaß zusammen. Es ist erfrischend, ihn um sich zu haben.“ Immer wieder wurden Britney und Charlie zusammen beim Fußballspiel von Britneys Söhnen Jayden und Sean gesehen und machten dort auf happy Family. Die Trennung kommt zwar überraschend, soll aber angeblich ohne großen Streit über die Bühne gegangen sein. In Britneys Liebesleben geht es also weiter auf und ab.