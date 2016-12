Britney Spears: Bauchfrei beim Fussball-Tunier ihres Sohnes!

Sexy oder uncool?

Britney Spears nahm sich am Wochenende eine Auszeit und besuchte zusammen mit ihrem neuen Freund Charlie Ebersol das Fussballspiel von Sohnemann Jayden. Während andere Mamis sich in lockerer Freizeitkleidung am Spielfeldrand blicken ließen, kam Britney in einem bauchfreien Oberteil, knackiger Jeans und Keilabsatz-Sandaletten. Auch Charlie konnte bei diesem Anblick scheinbar kaum die Finger von ihr lassen.