Britney Spears: Auch am Muttertag strampelt sie sich im Fitnessstudio ab!

Wieder fit!

Erst vor einer Woche ließ Britney Spears mehrere ihrer Shows in Las Vegas absagen, weil sie angeblich unter einer Knöchelverletzung litt. Doch nun trafen wir die Sängerin, als sie zusammen mit ihrem neuen Freund Charlie Ebersol das Fitnessstudio verließ. In knappen pinken Shorts, pinken Turnschuhen, Sweatjacke und mit Sonnenbrille schenkte sie den wartenden Paparazzi ihr schönstes Lächeln. Ihrem Fuß scheint es also wieder besser zu gehen und dass sie sich selbst am Muttertag im Fitnessstudio abrackert, anstatt Zeit mit ihren Söhnen Jayden und Sean zu verbringen, beweist doch, dass sie ihre nächsten Shows sicher mit vollem Eifer über die Bühne bringen wird.