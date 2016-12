Benji Madden: Familienplanung mit Cameron Diaz?

Nach der Hochzeit wieder gesichtet!

Benji Madden, der frischgebackene Ehemann an der Seite von Cameron Diaz, traf sich kürzlich mit einem Kumpel in einem Café in Beverly Hills. Leider wollte er kein Kommentar zu seinen Flitterwochen oder den anstehenden Familienplänen abgeben, Auch ihre Hochzeit hielten er und Cameron geheim. Weder Fotos oder Videos gelangten bisher an die Öffentlichkeit. Schade eigentlich.