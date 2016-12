Benedict Cumberbatch: So schön war seine schwangere Frau Sophie Hunter im Brautkleid!

Erste Bilder!

Vor knapp einem Monat gab Benedict Cumberbatch seiner schwangeren Verlobten Sophie Hunter das Ja-Wort, doch Bilder ihrer Traumhochzeit gab es leider noch nicht zu sehen. Nur wenige Details sickerten bisher an die Öffentlichkeit, zum Beispiel dass es eine kleine Trauung im engsten Kreis auf der Isle of Wight war. Allein das klingt schon sehr romantisch, doch nun postete die Luxusmarke Valentino dieses umwerfende Foto auf Instagram. Sophie mit Babybauch in einem traumhaften silbernen Hochzeitskleid und um sie herum das Kreativ-Team der Designer-Marke. Bei diesem Anblick hätte man doch zu gern Benedicts Gesichtsausdruck vor dem Altar gesehen. Wie die Fans, war auch er sicherlich hin und weg.