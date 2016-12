Benedict Cumberbatch: Ist nun auch der Oscar verloren?

Golden Globe Reinfall!

Die Golden Globes waren für Benedict Cumberbatch kein erfolgreicher Abend. Eigentlich galt er mit seinem Film „The Imitation Game“ als großer Favorit in der Kategorie „Bester Darsteller in einem Drama“, doch leider ging er leer aus. Und nicht nur das. In keine einzigen Kategorie konnte der Film einen Award absahnen. Dabei gelten die Golden Globes als Indikator für die Oscar-Verleihung. Ob es damit nun wirklich noch klappt bleibt wohl abzuwarten. Die Verleihung findet am 22. Februar statt.