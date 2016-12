Benedict Cumberbatch: Hochzeit mit seiner Sophie!

Traurige News für seine weiblichen Fans!

Nicht nur beruflich läuft es für Schauspieler und Oscar-Anwärter Benedict Cumberbatch gerade so richtig gut. Nun gab er auch am Valentinstag seiner Verlobten Sophie Hunter das Ja-Wort. Die privaten Zeremonie auf der englischen Insel Isle of Wight in einem Herrenhaus hielt das Paar bis zuletzt geheim. Seit 2009 sind Benedict und Sophie ein Paar und erwarten im Sommer ihr erstes Kind.