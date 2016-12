Benedict Cumberbatch: Flitterwochen mussten verkürzt werden!

Die Oscars durchkreuzen seine Pläne!

So gut erholt und so verliebt. Die frisch angetrauten Mr. und Mrs. Cumberbatch trafen gestern wieder in Los Angeles ein, nachdem sie ihre Flitterwochen verkürzen mussten. Bereits am Wochenende stehen für Benedict Cumberbatch die „Oscars“ auf dem Programm, bei denen er mit seinem Film „The Imitation Game“ als großer Favorit gehandelt wird. Na, wenn man schon seine Flitterwochen sausen lässt, wäre ihm ein Award durchaus zu wünschen!