Benedict Cumberbatch: Doch noch Chancen auf einen Oscar?

Bradley Cooper ebenfalls wieder nominiert!

Nachdem Benedict Cumberbatch bei den Golden Globes leer ausging, scheint er nun doch noch Chancen auf eine Auszeichnung zu haben. Mit seiner Rolle in dem Film „The Imitation Game“ wurde er als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert. Doch die Konkurrenz ist hart. Auch Bradley Cooper ist mit dabei und das bereits im dritten Jahr in Folge! Am 22. Februar wird der Sieger bekannt gegeben. Man darf gespannt sein.