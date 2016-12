Benedict Cumberbatch: Dieses Erinnerungsstück bringt er aus seinen Flitterwochen mit nach Hause!

Glücklicher Ehemann!

Benedict Cumberbatch und seine schwangere Frau Sophie Hunter gaben sich vor wenigen Wochen das Ja-Wort, mussten ihre Flitterwochen wegen der Oscars allerdings vorzeitig abbrechen. Mit einem Award hat es dann leider trotzdem nicht geklappt, doch immerhin ihre gemeinsame Zeit als Ehepaar auf Tahiti und Bora Bora konnten sie nun endlich nachholen. Am Flughafen von Los Angeles zeigte Benedict ein ganz besonderes Erinnerungsstück aus ihrem Urlaub – eine Ukulele. Was es damit genau auf sich hat, verriet er zwar nicht, doch immerhin wirkten er und Sophie so richtig glücklich und entspannt nach ihren Flitterwochen.