Ben Affleck & Jennifer Garner: Sieht so eine Beziehungskrise aus?!

Happy Family!

Ben Affleck und Jennifer Garner feiern bald ihren 10. Jahrestag und trotzdem soll es in ihrer Beziehung gerade heftig kriseln. Streit um die Töchter, Jennifers Auszug aus dem gemeinsamen Haus und und und... So lauteten die Negativschalgzeilen der letzten Woche. Nun zeigte sich das Paar erstmals wieder zusammen in der Öffentlichkeit und Fakt ist: Eine Trennung sieht anders aus! Zusammen mit ihren Töchtern Violet und Seraphina genossen sie einen gemütlichen Einkaufsbummel durch Santa Monica und präsentierten sich als happy Family. Alles nur Show? Oder sind die Gerüchte über ihre Trennung nur heiße Luft? Geäußert haben sich Ben und Jennifer dazu leider bisher noch nicht.