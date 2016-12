Ben Affleck: Ex-Nanny Christine Ouzounian wird neue Bachelrotte?

TV-Karriere nach Affäre mit Ben?

Coole Lederjacke, große Sonnenbrille, perfekte Haare und ein brandneuer Lexus. Ben Afflecks Ex-Nanny und angebliche Geliebte Christine Ouzounian lässt es sich so richtig gut gehen und genießt den Medienrummel um sich herum. Als Nanny möchte sie allerdings in Zukunft nicht mehr arbeiten, sondern strebt Gerüchten zu Folge eher eine TV-Karriere an. Sogar als neue Bachelorette-Kandidatin wird sie in den USA derzeit gehandelt. Ein Statement dazu gab es von ihr zwar nicht, doch vorstellen könnte man sich dieses Format für sie auf jeden Fall, denn mit Ben als Traummann hat es ja leider nicht geklappt.