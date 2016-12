Ben Affleck: Ehrung für soziales Engagement!

People Choice Awards

Ben Affleck wurde im Rahmen der People Choice Awards für sein humanitäres Engagement ausgezeichnet. Vor mehreren Jahren gründete er die „Eastern Congo“ Initiative, um in der Krisenregion Ost-Kongo zu helfen. „Es gibt keine Garantie dafür, dass du erfolgreich bist, wenn du dir vorgenommen hast, die Welt zu ändern." Durch seine Arbeit an dem Projekt habe er sich selbst allerdings verändert, betonte Ben in seiner Dankesrede.