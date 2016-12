Backstreet Boys: Große Kino-Doku lässt Frauenherzen höher schlagen!

Es gibt auch Streit!

Endlich sind sie zurück – naja zumindestens auf der Leinwand. Die Backstreet Boys promoten derzeit ihren neuen Kinofilm „Backstreet Boys: Show `Em What You`re Made Of“. Der Streifen dokumentiert die Karriere der Band vom kometenhaften Aufstieg in den 90zigern bis zum Aus der Band und dem Neuanfang in den letzten zwei Jahren. Auch unangenehme Themen, wie beispielsweise heftige Streitigkeiten innerhalb der Gruppe werden da nicht ausgelassen: „Man hat 5 verschiedene Meinungen, das macht die Gruppe großartig, aber gleichzeitig macht es das auch ganz schön hart“, verrieten uns die Jungs im Interview. Ein Film mit Höhen und Tiefen also und für jeden Fan ein absolutes Muss!