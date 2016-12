Ashton Kutcher: Er attackiert Paparazzi!

Er beschützt Freundin vor Angriff!

Dass Asthon Kutcher Blitzlichtgewitter und vor allem Paparazzi nicht ausstehen kann, machte er gestern am Flughafen von Los Angeles mal wieder mehr als deutlich. Mit grimmiger Miene gings Richtung Gate und als ein Fotograf dann erst gegen eine Freundin des Schauspielers mit der Kamera stieß und ihn danach auch noch angrapschte, wurde er verständlicherweise etwas ungemütlich. Also, das nächste Mal ein bisschen mehr Abstand bitte, liebe Paparazzi - schließlich weiss man bei Ashton dass er in solchen Situationen nicht immer SO entspannt bleibt…