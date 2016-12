Ansel Elgort bekommt die meisten Oscar-Likes auf Instagram!

Dieser Schnappschuss des Mädchen-Schwarm wurde zum Internet-Hit!

Durch den Kino-Hit „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ ist Ansel Elgort zum echten „Shooting-Star“ in Hollywood mutiert! Vor allem weibliche Teenies verfolgen den 20-jährigen auf Schritt und Tritt. So auch gerade am Flughafen von Los Angeles am Tag nach der Oscar-Verleihung. Dort zeigte sich der Schauspieler gut gelaunt und Foto-Freudig seinen Fans und sprach sogar über zukünftige Heiratspläne: „Ich möchte irgendwann einmal heiraten.“ Über die ideale Frau dafür wollte er aber nicht sprechen. Zu den Oscars selbst kam er jedenfalls nicht mit seiner On-Off Freundin Violetta Komyshan, sondern mit seiner Mutter Grethe. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieser Schnappschuss, das beliebteste und meistgelikte Instagram-Oscar-Foto 2015 wurde…