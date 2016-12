Angelina Jolie: Rückkehr aus dem Irak

„Während dieser Reise war ich sprachlos“

Bei Angelina Jolie weiß man, dass ihre Filmkarriere schon längst nicht mehr an erster Stelle steht! Seit bereits 13 Jahren ist die 39-jährige Sondergesandte des Flüchtlingswerkes der Vereinen Nationen und beschäftigt sich aktiv mit, durch Krieg und Armut traumarisierte Menschen. Gerade landete sie aus dem Irak zurück in Los Angeles. Ganz in Schwarz gekleidet - ihren Augen versteckt hinter einer großen Sonnenbrille. Sprachlos war sie bei dem Anblick des Grauens vor Ort wie sie kurz danach in einem Interview erzählte. Und auch zurück auf sicherem Boden scheint es Angelina noch schwer zu fallen wieder zu lächeln. Absolut verständlich.