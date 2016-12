Angelina Jolie: Die Familie könnte bald wieder wachsen!

Siebtes Kind ist denkbar!

In letzter Zeit sah man Schauspielerin Angelina Jolie nur noch allein unterwegs, zum Beispiel wie hier bei der Premiere ihres neuen Films „Unbroken“. Klar, dass sich viele daraufhin fragten, wie es um die Ehe mit Brad Pitt steht. Nun verriet Angelina in einem Interview mit dem People Magazine, dass sie eine Vergrößerung ihrer Familie nicht ganz ausschließt: „Schon morgen könnte sich was ändern. Also ich weiß es nicht“, so die sechsfache Mama. Kind Nummer Sieben ist also denkbar! Na dann kann es mit Brad ja doch nicht so schlecht laufen.