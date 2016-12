Angelina Jolie: Bei diesem Double ist die Verwechslungsgefahr garantiert!

Achtung Brad!!!

Schau mal Brad, diese junge Dame könnte deine Frau sein. Bei dieser Schönheit, muss man gleich zweimal hingucken um festzustellen, ob es sich um Schauspielerin Angelina Jolie oder ihre Doppelgängerin Chelsea Marr handelt. Mit sinnlichen Schmollmund, grünen Augen und den markanten hohen Wangenknochen sieht die 24-jährige Schottin der Hollywood Diva wirklich zum Verwechseln ähnlich. Mittlerweile folgen ihr bereits über 17.000 Abonnenten auf Instagram und erfreuen sich an neuen Schnappschüssen des inoffiziellen Jolie Doubles. Ob sie in nächster Zeit als Doppelgängerin für Angelina auch in der Öffentlichkeit oder sogar in Filmrollen arbeitet, bleibt abzuwarten.