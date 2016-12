Amy Adams: Die Langzeit-Verlobte ist endlich verheiratet!

Unter der Haube!

Amy Adams und ihr Freund Darren Le Gallo sind eines der Hollywood-Paare, die es nie besonders eilig hatten. Nachdem sie sich 14 Jahre lang ein Paar waren und 7 Jahre lang verlobt, folgte am Montag nun endlich die Hochzeit! In einer kleinen geheimen Trauung in Kalifornien gaben sich die zwei das Ja-Wort. Immer wieder wurde ihre Hochzeit aufgeschoben, weil Amy angeblich zu beschäftigt gewesen war, um sich darum zu kümmern. Eine, die diesen Moment aber wohl ebenfalls sehnsüchtig erwartet haben dürfte, war ihre fünfjährige Tochter Aviana, die natürlich ebenfalls bei der Trauung ihrer Eltern dabei gewesen ist. Nun sind die drei also auch auf dem Papier offiziell eine richtige kleine Familie. Herzlichen Glückwunsch!