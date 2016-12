Amber Rose: Sie demonstriert beim „Schlampenmarsch“

und verblüfft mit Geständnis über Kanye West!

Amber Rose rief am Wochenende zum sogenannten„Slutwalk auf und protestierte damit für das Recht von Frauen sich sexy kleiden zu dürfen, ohne als Schlampe abgestempelt zu werden. Dass sie das nur zu gut kennt, weiß man spätestens seit ihren Trennungen von Wiz Khalifa und Kanye West. Beide Sänger zogen im Nachhinein böse über sie her und dass Amber darüber noch längst nicht hinweg ist, merkte man während ihrer Ansprache, in der sie in Tränen ausbrach. "Ich möchte Kanye vergeben, was er über mich gesagt hat. Ich möchte diese negativen Gefühle ziehen lassen. Wiz hat sich schon bei mir entschuldigt, darum habe ich ihm vergeben. Und ihr solltet dasselbe tun. Man muss ihnen vergeben und darüber hinwegkommen und anderen Leuten helfen, die dasselbe durchgemacht haben.".