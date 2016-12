Amber Rose: Mit Nacktfotos eroberte sie sich ihren Ex-Freund zurück!

Wiz Khalifa ist zurück!

Mit diesen Fotos sorgte die Ex-Freundin von Kanye West, Amber Rose, mal wieder für Schlagzeilen und präsentierte ihre Kurven in eindeutigen Posen am Strand. Und auch ihr Single-Status soll sich nun wieder geändert haben. Zurück an ihrer Seite: Ex-Freund Wiz Khalifa! Nachdem er Amber immer wieder betrogen hatte und die beiden sich schließlich trennten, entflammte ein erbitterter Sorgerechtsstreit um ihren gemeinsamen Sohn Sebastian. Nun soll das Paar allerdings wieder zueinander gefunden haben, weil Amber ihren Wiz so schmerzlich vermissen würde. Sein neuer Song „See you again“ war dann wohl auch der entscheide Grund, warum Amber ihren Wiz nun wieder zurück nahm.