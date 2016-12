Amber Rose: Erneuter Schlag gegen die Kardashian-Familie!

Neue Frisur!

Dass Amber Rose und Kim Kardashian nicht die besten Freundinnen sind, ist bekannt. Stets zeigen die beiden ihre Ablehnung auch deutlich in der Öffentlichkeit, so auch gestern. Amber, die sonst durch ihren kurz geschorenen Kopf auffiel, zeigte sich gestern mit langer brauner Perücke und sah damit fast so aus wie Kims Schwester Kylie. Ein absichtlicher Diss gegen die Kardashian Family? Oder wollte Amber einfach nur für sich selbst einen neuen Style ausprobieren? Ihre Fans sind auf Instagram jedenfalls geteilter Meinung.