Amal Clooney: Wie nur ein einziges Accessorie das gesamte Outfit aufwerten kann!

Style-Queen!

Amal Clooney hat nicht nur schlanke Modelmaße vorzuweisen, sondern auch so richtig Klasse. Immer wieder beeindruckt die Ehefrau von George Clooney mit eleganten, schicken Outfits und bewies ihr Gespür für Mode gestern mal wieder in LA. Bei einem Mittagsessen mit ihrem Ehemann zeigte sich die 37-Jährige in einem locker fallenden weißen Kleid mit Knopfleiste am Rücken. Ganz dezent trug sie dazu High Heels in Nude, was vielleicht ein klein wenig langweilig hätte wirken können, wäre da nicht ihre Handtasche gewesen. Mit diesem knallgrünen Accessoire von Dolce und Gabbana setzte sie ein echtes farbliches Highlight und das wertete ihr Outfit sofort um einiges auf!