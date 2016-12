Amal Clooney: So schick zeigt sich George Clooneys Ehefrau in New York!

Keine Privatsphäre in New York!

Gewohnt superschlank und top gestylt zeigte sich George Clooneys Ehefrau Amal gestern in New York. Ganz im Stil der 70iger präsentierte sich die Anwältin in einer orangen schulterfreien Bluse mit goldenem Kragen und einem eleganten Karamell farbenen Rock mit schmalem Taillengürtel. Der ganze Trubel schien Amal allerdings so gar nicht zu gefallen, denn in Italien lebt sie wie man hört deutlich entspannter. Dort genießen sie und George polizeiliche Sonderregelungen, die es Fremden verbieten, sich ihrem Haus bis auf 100 Meter zu nähern. Kein Wunder also, warum Amal in New York so angespannt wirkte.