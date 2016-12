Amal Clooney: Pokerface-Expertin!

Kriselt es mit George Clooney?

Amal Clooney kam vor kurzem im schicken roten Business-Dress am Flughafen von Los Angeles an, doch über die Gerüchte, dass es zwischen ihr und Ehemann Georg Clooney kriselt, verlor sie natürlich kein Wort. Nur ein kleines Lächeln auf den Lippen, ansonsten verzog keine Mine, als man sie danach fragte. Tja, als Anwältin beherrscht sie das Pokerface eben scheinbar perfekt. Aber an der Seite von Mega-Star George Clooney muss sie das wohl auch.