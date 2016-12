Alessandra Ambrosio: Sie macht das Coachella Festival zum sexy Laufsteg!

Heiß, heißer, Coachella!

Statt Catwalk heißt es für Model Alessandra Ambrosio derzeit grüne Sommerwiese und Musik genießen. Zusammen mit Freundinnen lässt sie auf dem Coachella Musik Festival die Seele baumeln und zeigt dort, wie sexy der Hippie Look sein kann. Vorgestern präsentierte sie sich in knackigen Shorts und einem braunen Fransen-Top, das so viel Dekolleté preisgab, dass man kaum wegsehen konnte! Etwas zu sexy? Gestern zeigte sie sich dann in einem etwas dezenteren weißen Kleid und Fransen-Tasche und wirkte damit wie aus einem Katalog entsprungen. Sie hat den Dreh für das richtige Caochella-Styling auf jeden Fall raus!