Alec Baldwin: Unterwegs mit der ganzen Familie...

obwohl seine große Tochter im Krankenhaus liegt!

Alec Baldwin zeigte sich gestern ungewöhnlich gut gelaunt am Flughafen von Los Angeles. Zusammen mit seiner Frau Hilaria und der gemeinsamen Tochter Carmen, bahnte er sich seinen Weg durch die wartenden Paparazzi. Hilaria, die mit ihrem zweiten Kind im 6. Monat schwanger ist, präsentierte sich in kniehohen schwarzen Botts und einer taillierten Lederjacke und machte dabei eine umwerfende Figur. Doch während Alecs kleine Familie durch die Welt jettet, wurde vor kurzem bekannt, dass seine älteste Tochter Ireland wegen einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Warum er in dieser Zeit nicht an ihrer Seite ist, sondern lieber in den Urlaub fliegt, verriet er gestern aber leider nicht.