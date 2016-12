Adele: Trennung von ihrem Freund?

So steht es in Sachen Liebe!

Zusammen mit ihrem Sohn kam Sängerin Adele kürzlich am Flughafen von Los Angeles an. Erst kurz nach Weihnachten machten Gerüchte die Runde, Adele und ihr Freund Simon Konecki hätten sich getrennt. Während die Sängerin mit ihrem Sohn in London lebt, soll Simon mit Kumpels in das zwei Stunden entfernte Brighton gezogen sein und sein Junggesellen-Leben dort genießen. Adele selbst sagte zu den Vorwürfen: „Ich wünsche allen frohe Feiertage und das Beste für 2015! PS Simon und ich sind immer noch sehr zusammen, glaubt nicht, was ihr lest.“. Na ein Glück!